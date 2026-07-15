Αύξηση 1,8% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Μαΐου 2025, ενώ αύξηση 0,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαΐου 2025 προς τον Μάιο 2024, και πλέον αριθμεί 1.871 πλοία.

Στον αντίποδα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.704.450 κόρους και παρουσίασε μείωση 1,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαΐου 2025, ενώ μείωση 3,5% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαΐου 2025 προς τον Μάιο 2024.

Πηγή: skai.gr

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