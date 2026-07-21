Βουλή: Συνάντηση της Ρένας Δούρου με τον Νικήτα Κακλαμάνη

Της Άντζυ Κούκη

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα διεξήχθη η σημερινή συνάντηση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση με την Ρένα Δούρου, έπειτα από την ανάληψη των νέων καθηκόντων της την περασμένη εβδομάδα.

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. διαβεβαίωσε τον κύριο Κακλαμάνη ότι θα δώσει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα σκληρή μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής και των κοινοβουλευτικών θεσμών. «Για την αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, γιατί δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολισθήσει η δημοκρατία σε μία εθνική καταστροφή», σημείωσε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Βουλής, της ευχήθηκε καλή επιτυχία για τα νέα της καθήκοντα. Στην συζήτηση έγινε και αναφορά στα 52 χρόνια που συμπληρώνονται από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τον Νικήτα Κακλαμάνη να υπογραμμίζει « Η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερο ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με την σωστή πλευρά της ιστορίας σε ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια μετά την εισβολή του Αττίλα, λέξη δεν λέγεται για τον στρατό κατοχής στην Κύπρο».

Πηγή: skai.gr

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