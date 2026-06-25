Βουλή: Στην ολομέλεια ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα Πέμπτη, η συζήτηση επί του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίο είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών «σε ένα γύρο», έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου η ΝΔ τάχθηκε «υπέρ», ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν «κατά», ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και «Νίκη» επιφυλάχθηκαν για την ολομέλεια.

Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές (σ.σ. σε έναν, αντί για δύο γύρους) φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία «δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους» είπε ο κ. Λιβάνιος. Σημείωσε μάλιστα ότι το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα θα διευκολύνει τις προεκλογικές συνεργασίες, την κάθοδο κοινών ψηφοδελτίων, τον προγραμματικό διάλογο προεκλογικά, σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Παράλληλα, και σχολιάζοντας αιτήματα για μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι «ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση [. . .] Θα ήθελα κάποια στιγμή, για παράδειγμα, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να αναλάβει τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπως είναι το Transport for London στο Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Κάποια στιγμή να συζητήσουμε μήπως είναι καλύτερα να γίνει από την Περιφέρεια και όχι από το κεντρικό κράτος ή μια σειρά άλλων δράσεων». Ωστόσο, συνέχισε, «υπάρχουν πολλές δύσκολες αποφάσεις: Κατά καιρούς είχε ζητήσει η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση τα Κέντρα Υγείας. Δεν έχω πειστεί ότι τα Κέντρα Υγείας θα λειτουργούσαν καλύτερα στην Αυτοδιοίκηση, παρά να είναι ενταγμένα στο ΕΣΥ» είπε ο κ. Λιβάνιος.

Πηγή: skai.gr

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