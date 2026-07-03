Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Κύπρου, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου, Μιχαήλ Τζιώρτα, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, Ελευθέριο Αντωνίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, Ανδρέα Αθανασίου, και τη γραμματέα της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων, Ελένη Ζάρου Πατσίκκου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της αντιπροσωπείας αναφέρθηκαν στο δικαίωμα των προσφύγων να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν και πάλι στις πατρογονικές εστίες τους. Ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις κατεχόμενες κοινότητες αλλά και για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους εκτοπισμένους και τις οικογένειές τους, που εξακολουθούν να υφίστανται τις τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και συνεχάρη τα μέλη της Επιτροπής για το δύσκολο και αξιέπαινο έργο που επιτελούν, υπό δυσχερείς συνθήκες. Τέλος, τόνισε ότι το Κυπριακό παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και επανέλαβε τη δέσμευση της ελληνικής πολιτείας για την επίτευξη δίκαιης λύσης του Κυπριακού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων συνοδευόταν από τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρο Αυγουστίδη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.