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Νικήτας Κακλαμάνης για τον Βασίλη Λεβέντη: «Υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες του»

Το μήνυμα του Προέδρου της Βουλής για το θάνατο του 75χρονου πολιτικού - «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του»

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Νικήτας Κακλαμάνης

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη δήλωσε:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη. Ο Βασίλης Λεβέντης, συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα και ακολουθώντας στη συνέχεια τις οικολογικές του ανησυχίες πολιτεύθηκε από τη δεκαετία του ‘80 ιδρύοντας δικό του κόμμα. Τη δεκαετία του ‘90 ίδρυσε το κόμμα της Ένωσης Κεντρώων, με το οποίο και εκλέχθηκε στη Βουλή το 2015.

Επίσης, διέγραψε επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ως πολιτικός μηχανικός.

Ο Βασίλης Λεβέντης υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες του, επιδεικνύοντας σταθερότητα στις αρχές του.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βασίλης Λεβέντης Νικήτας Κακλαμάνης
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