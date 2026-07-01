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Μητσοτάκης: Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή

«Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», ανέφερε ο πρωθυπουργός

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Κυριάκος Μητσοτάκης

Τη θλίψη του για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Βασίλης Λεβέντης
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