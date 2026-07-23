Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω την κρίση – Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας»

Τη θέση ότι η Ελλάδα έχει πλέον περάσει οριστικά σε μια περίοδο δημοσιονομικής σταθερότητας και αναπτυξιακής πορείας διατύπωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του The Hellenic Initiative, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετή θητεία της, επαναλαμβάνοντας πως οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης περιόδου.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας, ανθεκτικότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφερόμενος στην οικονομία, σημείωσε ότι οι βασικοί δείκτες παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση, τονίζοντας πως η ανεργία έχει περιοριστεί στο 8%, ενώ έκανε λόγο για αντιστροφή του φαινομένου του brain drain, υποστηρίζοντας ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει επιλέγουν να επιστρέψουν, έχοντας εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

«Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αμφισβητείται»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία των δημόσιων οικονομικών, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας έχει αποκατασταθεί και ότι η Ελλάδα καταγράφει ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Όπως ανέφερε, η μακροοικονομική σταθερότητα αποτελεί πλέον δεδομένο για τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής αβεβαιότητας που χαρακτήρισε τα προηγούμενα χρόνια.

Κάλεσμα στους ομογενείς ενόψει των εκλογών του 2027

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον απόδημο ελληνισμό, χαρακτηρίζοντας τη διατήρηση των δεσμών με τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού ως εθνική προτεραιότητα.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους Έλληνες του εξωτερικού να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες βουλευτικές εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση εργάστηκε ώστε να αρθούν τα εμπόδια που υπήρχαν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

«Σας καλώ να συμμετάσχετε στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, στο τέλος της θητείας μας. Να θυμάστε ποιοι έδωσαν τη μάχη ώστε να μπορείτε να ψηφίζετε χωρίς περιορισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκκληση για υπέρβαση των πολιτικών αντιπαραθέσεων

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να ξεπεραστούν οι έντονες κομματικές αντιπαραθέσεις και να δοθεί έμφαση στις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, καλώντας σε προσήλωση στη «μεγάλη εικόνα».

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το The Hellenic Initiative για τη συμβολή του στη στήριξη της Ελλάδας και στη διατήρηση ισχυρών δεσμών μεταξύ της χώρας και της ελληνικής διασποράς.



Πηγή: skai.gr

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