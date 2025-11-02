Η πολύπλοκη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα της λειψυδρίας, η «αναγέννηση» του Πενταγώνου και το νέο μισθολόγιο των Ενστόλων ήταν, μεταξύ άλλων, τα θέματα στα οποία εστίαση την εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΠΕ, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση του οργανισμού πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι «η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ».

Όπως τόνισε, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία. Πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές».

Σημείωσε ότι στο εξής, η ΑΑΔΕ θα έχει τη διαχείριση των 2 ευρωπαϊκών ταμείων -του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ πρόσθεσε ότι το προσωπικό του Οργανισμού απορροφάται από την Ανεξάρτητη Αρχή και με την εποπτεία της θα γίνει η αξιολόγησή τους.

«Είναι μια πρόκληση που θα την κερδίσουμε. Διαβεβαιώνω τους αγρότες μας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνουμε την καταβολή των αποζημιώσεων», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην πολύ μεγάλη παρέμβαση που επιχειρεί η κυβέρνηση και στο μέτωπο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

«Είναι ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για να ενισχύσουμε τις υδροδοτικές υποδομές σε όλη τη χώρα, να αναβαθμίσουμε τα δίκτυα, να περιορίσουμε τη σπατάλη και να αξιοποιήσουμε ξανά το νερό που σήμερα χάνεται. Κεντρικός πυλώνας αυτής της παρέμβασης είναι το σχέδιο "Εύρυτος" που προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμη ασφάλεια υδροδότησης της Αττικής, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας».

Όπως είπε, ανάλογες παρεμβάσεις θα γίνουν και σε άλλες περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, όπως η Θεσσαλονίκη, καθώς και στα νησιά μας.

«Όπως είπα και στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο, γι’ αυτό προχωράμε σε πρωτοβουλίες και επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται για την προστασία του νερού ως υπέρτατου δημόσιου αγαθού και επαναλαμβάνω ότι, χάρη στη δική μας πολιτική, οι εταιρείες ύδρευσης επέστρεψαν στον αυστηρό έλεγχο του κράτους από το χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου, με το 51% της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ να ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στη νέα βιοκλιματική πρόσοψή του Πενταγώνου που αποκαλύφθηκε την επομένη της εθνικής επετείου.

«Η νέα φιλοπεριβαλλοντική και υψηλής αισθητικής όψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν είναι απλώς μια εξωραϊστική παρέμβαση, αλλά συμβολίζει την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τη βαθιά μεταρρύθμιση που επιχειρούμε στην Ελληνική Άμυνα σε εξοπλισμούς, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύνθετες απαιτήσεις της νέας εποχής».

Όπως τόνισε, «η Αθήνα έχει πλέον ένα νέο τοπόσημο εθνικής σημασίας: την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, αφιερωμένη στους 121.692 γνωστούς στρατιώτες μας που έπεσαν για την ελευθερία, την ειρήνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία και που συχνά θεωρούμε δεδομένες».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο νέο μισθολόγιο των Ενστόλων.

«Η φροντίδα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα της πολιτείας, πάντα με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Το νέο πλαίσιο αποδοχών για περίπου 76.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025. Οι αυξήσεις υπολογίζονται, κατά μέσο όρο, στα 145 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία. Η χρηματοδότηση προέρχεται, σε μεγάλο βαθμό, από τον εξορθολογισμό του βαθμολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ αναπροσαρμόστηκε ήδη και το επίδομα ειδικών καθηκόντων και επικινδυνότητας. Δεν γίνονται ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς ανθρώπους, μέσα και σχέδιο. Εμείς επενδύουμε και στους τρεις αυτούς άξονες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

