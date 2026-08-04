Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα, ζητά με κατεπείγουσα επιστολή του ως εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, από τους Επιτρόπους Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις και Πιοτρ Σεραφίν την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Η επιστολή του Έλληνα Ευρωβουλευτή είναι η εξής:

«Κύριοι Επίτροποι,

Η πατρίδα μου η Ελλάδα, όπως θα γνωρίζετε από σχετικές ανταποκρίσεις αλλά και ενημερώσεις, βιώνει τις τελευταίες ημέρες μια τεράστια φυσική καταστροφή λόγω των εκτεταμένων πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές και ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ζημιές στη γεωργία, την κτηνοτροφία, σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αλλά και υποδομές. Απαιτείται άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση. Σας ζητώ, με την επιστολή μου αυτή, την άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης λόγω φυσικών καταστροφών, ώστε να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις, όπως ορίζουν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τιμή

Γιώργος Αυτιάς

Ευρωβουλευτής ΕΛΚ»



Πηγή: skai.gr

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