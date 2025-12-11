Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, o δημοσιογράφος Δημήτρης Ουγγαρέζος μας γνωρίζει τον Κούπερ, τον σκύλο που τον έχει συνοδεύσει σε μερικές από τις πιο χαρούμενες αλλά και πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Μιλά για τη σχέση τους, για τη δύναμη που του δίνει η παρουσία του Κούπερ και για όσα έχουν μοιραστεί όλα αυτά τα χρόνια. Μιλώντας για το… ζωικό βασίλειο, παίζουμε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με τους celebrities της ελληνικής τηλεόρασης. Τι λέει για την Ελένη Μενεγάκη και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου;

Στο νέο επεισόδιο, αναλύουμε πότε η τριχόπτωση σε σκύλους και γάτες είναι απολύτως φυσιολογική και πότε αποτελεί ένδειξη ότι χρειάζεται η συμβουλή ειδικού. Eιδικός μας δίνει πρακτικές οδηγίες για την υγιή φροντίδα του τριχώματος, ώστε οι κηδεμόνες να αναγνωρίζουν έγκαιρα τυχόν ανησυχητικά σημάδια.

Δείτε το trailer:

Βλέπουμε στιγμιότυπα από τα πρώτα Βραβεία Φιλοζωίας, που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μια σημαντική διοργάνωση που αναδεικνύει πράξεις αγάπης και σεβασμού προς τα ζώα. Το Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε σε μία από τις ιστορίες που παρουσιάστηκαν στο Pet Stories και άγγιξε περισσότερο το τηλεοπτικό κοινό.

Τέλος, φτιάχνουμε μια υγιεινή και πανεύκολη τούρτα κοτόπουλο, ιδανική για να γιορτάσουμε κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή των αγαπημένων μας ζώων. Μια συνταγή που θα τα ξετρελάνει!

Pet Stories

*Full of Love

Κάθε Σάββατο στις 12.30, στον ΣΚΑΪ

#PetStories

www.instagram.com/petstories_skaitv/

Πηγή: skai.gr

