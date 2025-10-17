Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, γνωρίζουμε δύο ξεχωριστές πρωτοβουλίες που γεννήθηκαν από την αγάπη και την ενσυναίσθηση προς τα ζώα.

Η επιχειρηματίας και συγγραφέας Κατρίνα Τσάνταλη και η ηθοποιός Τόνια Σωτηροπούλου, δύο γυναίκες που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την προστασία των αδέσποτων, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το «A Little Shelter» ένα μικρό καταφύγιο που μεταμορφώθηκε σε μια μεγάλη αγκαλιά για εκατοντάδες ζώα που βρήκαν εκεί ασφάλεια, φροντίδα και μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Με περισσότερες από 1.000 υιοθεσίες μέσα σε πέντε χρόνια, οι δύο ιδρύτριες αποδεικνύουν ότι η αγάπη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ένα ζώο τη φορά.

Στον Υμηττό, μια ακόμη ιστορία ανθρωπιάς ξεδιπλώνεται μέσα από το έργο του «Help Horses», όπου μια ομάδα εθελοντών αγωνίζονται καθημερινά για τη σωτηρία δεκάδων αδέσποτων αλόγων που εγκαταλείφθηκαν και κακοποιήθηκαν. Ανάμεσα στα μονοπάτια του βουνού, τα ζώα αυτά ξαναβρίσκουν την ελπίδα χάρη στην αφοσίωση ανθρώπων που νοιάζονται.

Ακόμη, οι ειδικοί μάς καθοδηγούν σε κάθε πτυχή της φροντίδας των ζώων, απαντώντας σε όλες μας τις απορίες και δίνουν πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διατροφή, την υγεία, την εκπαίδευση και την ευζωία των τετράποδων φίλων μας.

