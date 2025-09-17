Chonkus Maximus: Η γάτα… αξιοθέατο!

Του Νικόλα Μπάρδη

Πλήθος τουριστών που έφταναν στα πανέμορφα Χανιά της Κρήτης για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αναζητούσαν διακαώς ένα ιδιαίτερο και αλλόκοτο αξιοθέατο… Και ο λόγος φυσικά για την πιο διάσημη και viral γάτα της πόλης, Chonkus Maximus.

Μία αδέσποτη λευκή γάτα με μαύρες κηλίδες, που έπειτα από μία θερμή ανάρτηση ενός τουρίστα που την εξυμνούσε στα social media, πήρε hype και κατάφερε να μπει μέχρι και στο Google Maps, συγκεντρώνοντας μεγαλύτερη βαθμολογία ακόμη και από το Φαράγγι της Σαμαριάς!

Η πρωτόγνωρη δημοφιλία της πανέμορφης αυτής γάτας είχε ως αποτέλεσμα πολλοί επισκέπτες της πόλης να την αναζητούν στο σημείο όπου σύχναζε, να την ταΐζουν και να βγάζουν μαζί της φωτογραφίες και βίντεο, για να τα αναρτήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, η γάτα έγινε τόσο viral, που έγινε μέχρι και κρυπτονόμισμα! Βέβαια, μετά από ένα σημείο η υπέρμετρη αγάπη των τουριστών άρχισε να επηρεάζει αρνητικά το ζωντανό, που είχε πάρει πολλά κιλά και πλέον άρχισε να φοβάται τον κόσμο.

Προκειμένου, λοιπόν, να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα και τις ενοχλητικές πια επισκέψεις των τουριστών, το γατάκι άρχισε να κρύβεται σε κάποια βράχια του λιμανιού. Η φιλοζωική οργάνωση της πόλης δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Τη βρήκε και ανέλαβε εξ ολοκλήρου την περίθαλψή της, καθώς ήταν αναγκαίο άμεσα να χάσει κάποια κιλά για την υγεία της. Σημειωτέον ζύγιζε 10,4 κιλά, την στιγμή που το βάρος της δεν έπρεπε να ξεπερνάει τα 4!

Σήμερα ονομάζεται Maxima Queen, και βρίσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μακριά από τους ενοχλητικούς τουρίστες και τα «φώτα» των social media, και περνάει τις μέρες της με σωστή διατροφή, ηρεμία και μπόλικη αγάπη. Το μόνο σίγουρο είναι πως έγραψε ιστορία και κατόρθωσε κάτι που καμία άλλη γάτα της πόλης δεν έκανε τόσα χρόνια. Εμείς, όμως, με τη σειρά μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κι αυτά τα πλάσματα χρειάζονται φροντίδα και προστασία, και να επεμβαίνουμε όταν αυτό χρήζει απαραίτητο.



Πηγή: skai.gr

