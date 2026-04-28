Το φαινόμενο Κοβέσι

Στη συζήτηση με τον Παύλο Τσίμα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η Λάουρα Κοβέσι επιβεβαίωσε όσα λέγονται γι’ αυτή· κυριαρχεί στον χώρο, καταρχάς εμφανισιακά: ψηλή, αγέρωχη, πάντα με την κονκάρδα της σημαίας της Ουκρανίας στο πέτο. Έπειτα ως χαρακτήρας: παθιασμένη, αιχμηρή, ισχυρή προσωπικότητα, δείχνει άτεγκτη, το πορτρέτο του ιδανικού δικαστικού με άλλα λόγια.

Χειρονομώντας ακατάπαυστα, η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας (EPPO) σου δίνει την εντύπωση ότι είναι η κλώσσα που φυλάει τα κλωσσόπουλά της, δηλαδή τους Έλληνες ευρωεισαγγελείς, αλλά κυρίως όλο το δημιούργημα της, την EPPO. H 52χρονη Ρουμάνα δικαστικός πιστεύει φανατικά (ή αν δεν πιστεύει είναι εξαιρετική ηθοποιός) στην ισονομία, πως όλοι πρέπει να είναι υπόλογοι έναντι του νόμου, και ότι έτσι ακριβώς διαμορφώνονται οι συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, με το να «καθαρίζεις» τα του οίκου σου, και όχι να κρύβεις παρανομίες, παρατυπίες ή προβλήματα κάτω από το χαλί. Δεν διστάζει να συγκρουστεί, όχι χάριν της σύγκρουσης ή για τις κάμερες, αλλά -όπως η ίδια επιμένει- προς όφελος των πολιτών, καθώς είναι συχνά αποδέκτρια καταγγελιών τις οποίες επικαλείται παθιασμένα, και με κάποια θλίψη αν είναι εκτός δικαιοδοσίας της.

Πέραν της αγιογραφίας για την αδιάφθορη δικαστικό υπάρχουν και μειονεκτήματα: ίσως η πηχτή της ειρωνεία, ίσως η συγκρουσιακή της εικόνα που ίσως να εδράζεται σε πραγματική αγανάκτηση, ίσως να της κάνουν τη ζωή δυσκολότερη. Πάντως, δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται κοντά στο σημείο βρασμού, στο να πει πολύ περισσότερα πράγματα και μετά βίας συγκρατεί τον εαυτό της, δίνει την εντύπωση ότι η πίεση στη «χύτρα» έχει φτάσει κοντά στο κατασκευαστικό όριο.

Εντούτοις, σε ερώτησή μας, έμμεσα παραδέχθηκε ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έχει βαρύνοντα λόγο στην ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων στην EPPO, αναφωνώντας ότι «δεν μπορεί να πιστέψει ότι το ΑΔΣ θα θέσει βέτο».

Το αιώνιο ερώτημα: είναι το νόμιμο και ηθικό; Εφόσον η επικεφαλής της ευρωεισαγγελίας θεωρεί ότι έκαναν παραδειγματικά τη δουλειά τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δυνατόν το Συμβούλιο να μην κάνει δεκτή την εισήγησή της για ανανέωση της θητείας τους; Η απάντηση είναι γνωστή στους ίδιους τους δικαστικούς: “dura lex, sed lex”, σκληρός νόμος, αλλά νόμος.

Τα πολιτικά απόνερα τυχόν μπλόκου θα κληθεί να αντιμετωπίσει βέβαια η κυβέρνηση, παρότι αποδέχθηκε περαιτέρω ενίσχυση του γραφείου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Την κ. Κοβέσι θα την ξανασυναντήσουμε στο μέλλον, είτε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, είτε με… μια νέα υπόθεση· αυτό είναι βέβαιο.

* Ο Στέλιος Κάνδιας είναι δημοσιογράφος του SKAI.gr