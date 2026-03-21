Η Μέση Ανατολή φλέγεται, το diesel καλπάζει: Γιατί η πράσινη ενέργεια γίνεται η ελληνική ασπίδα

Η νέα ενεργειακή αναταραχή που προκαλεί η κρίση στο Ιράν και η άνοδος των τιμών του diesel βρίσκει την Ελλάδα σε μια κρίσιμη αλλά ευνοϊκή συγκυρία: ο ενεργειακός τομέας έχει ήδη εξελιχθεί στον πιο δυναμικό αποδέκτη τραπεζικής χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ένα «μαξιλάρι» ανθεκτικότητας απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Τα στοιχεία μελέτης για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας δείχνουν ότι ο κλάδος της ενέργειας όχι μόνο άντεξε στις αναταράξεις των τελευταίων κρίσεων (πανδημία COVID, πόλεμος Ουκρανίας), αλλά υπεραπέδωσε, ξεπερνώντας ακόμη και τα πιο συντηρητικά σενάρια ανάπτυξης.

Η ενέργεια δεν ακολουθεί την οικονομία, τη διαμορφώνει

Τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης είναι αποκαλυπτικά. Οι ρυθμοί αύξησης των πιστώσεων προς τον κλάδο είναι εντυπωσιακοί: +37,9% το 2022, +28% το 2023, +19,5% το 2024. Ακόμη και το 2025, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να κορυφώνονται, η αύξηση παραμένει στο +15,7%. Αυτό δεν είναι απλώς ανάπτυξη. Είναι στρατηγική επιλογή. Σύμφωνα με τη προαναφερθείσα έρευνα, ο ενεργειακός τομέας κατέκτησε τη 2η θέση στη χρηματοδότηση από τον Δεκέμβριο του 2024, φτάνοντας το 18,2% του συνόλου των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις τον Νοέμβριο του 2025.

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η έκρηξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον σταθερής και διαρκούς χρηματοδοτικής επέκτασης.

Οι διεθνείς κρίσεις ανεβάζουν τις τιμές, αλλά και τις επενδύσεις

Η άνοδος των τιμών του diesel λόγω της κρίσης στο Ιράν αναδεικνύει ξανά το ίδιο διαχρονικό πρόβλημα: η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα. Κάθε γεωπολιτική ένταση μεταφράζεται σε άμεση πίεση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, όμως, οι επενδύσεις στην ενέργεια αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Όχι μόνο για λόγους κόστους, αλλά για λόγους στρατηγικής ασφάλειας. Μια χώρα που επενδύει στην παραγωγή, στη διαφοροποίηση και στην αποθήκευση ενέργειας δεν είναι όμηρος των διεθνών εξελίξεων, γίνεται μέρος της λύσης.

Όσο το diesel ανεβαίνει, τόσο η πράσινη ενέργεια γίνεται μονόδρομος

Και αυτό γιατί η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ:

⁠δεν εξαρτάται από γεωπολιτικές εντάσεις,

⁠δεν επηρεάζεται από δασμούς ή εμπάργκο,

⁠δεν μεταφέρει κόστος από το Ιράν, τη Ρωσία ή οποιονδήποτε άλλον,

⁠μειώνει την ανάγκη για εισαγωγές καυσίμων,

⁠και σταθεροποιεί το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Με άλλα λόγια, η πράσινη ενέργεια δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική επιλογή. Είναι η οικονομική και γεωπολιτική ασπίδα της χώρας.

Συμπέρασμα

Η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί πολυτέλεια ούτε ιδεολογική εμμονή. Είναι η μόνη στρατηγική που μειώνει την εξάρτηση από διεθνείς κρίσεις, περιορίζει την έκθεση στις τιμές των ορυκτών καυσίμων και δημιουργεί ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον. Η άνοδος των επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια δεν είναι απλώς θετική εξέλιξη, είναι η αναγκαία απάντηση σε έναν κόσμο που αλλάζει. Και η Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, φαίνεται να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο τοποθέτησης κεφαλαίων όσο και σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής.

* Ο Νικόλαος Γεωργικόπουλος είναι επισκέπτης Καθηγητής Χρηματοοικονομικών (Stern Business School - NYU) - Πρόεδρος επιτροπής στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - Επιστημονικός Σύμβουλος Ανάπτυξης & Επενδύσεων του Δήμου Πεντέλης