Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Ήρθε η ώρα των ξεκαθαρισμάτων…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η εβδομάδα παρουσιάζει μια νευρικότητα και μια σειρά από γεγονότα που δεν είχατε υπολογίσει την εκδήλωσή τους. Και ενώ είχατε προγραμματίσει να κάνετε κάποια πράγματα, υποχρεούστε να αλλάξετε ρότα και να ασχοληθείτε κυρίως με τη δουλειά και με δικούς σας ανθρώπους που υποφέρουν από κάτι. Η Αφροδίτη στους Διδύμους είναι μια ευχάριστη σύμπτωση συχνών, μικρών δραπετεύσεων, κοινωνικού, ή ερωτικού χαρακτήρα. Όσο και αν προσπαθείτε να αγνοήσετε τα οικογενειακά θέματα, αυτά θα σας θυμίζουν καθημερινά την ύπαρξή τους.

Ταύρος

Είστε περισσότερο εξισορροπημένοι από τις συνθήκες που επικρατούν και η πορεία σας προβλέπεται απρόσκοπτη από εμπόδια. Προτεραιότητα έχουν θέματα στενού περιβάλλοντος που μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Ακολουθεί η δημιουργική, ή η επιχειρηματική σας δραστηριότητα και περισεύει αρκετός χρόνος να ασχοληθείτε με ανθρώπους που αγαπάτε. Θυμηθείτε επίσης ότι αυτό το διάστημα μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες.

Δίδυμοι

Η διέλευση της Αφροδίτης από το ζώδιό σας τονίζει τη χαρά και την αισιοδοξία. Ο Ερμής στην Παρθένο φρενάρει λίγο τις δημιουργικές σας δραστηριότητες, αλλά αργά ή γρήγορα, ανακαλύπτετε νέους τρόπους για να τις προωθήσετε. Εκείνο που σας λείπει για ακόμα μια φορά, είναι ο χρόνος και το χρήμα. Αγαπάτε το καλοκαίρι αλλά στατιστικά έχει αποδειχτεί ότι πάντα περνάτε δύσκολα αυτήν την εποχή. Εσωτερικά ζητήματα του σπιτιού και της δουλειάς θα σας απασχολήσουν αλλά θα καταφέρετε να τα ρυθμίσετε.

Καρκίνος

Η εβδομάδα που ακολουθεί τονίζει για σας τις φυσικές σας δυνάμεις και την αυτονομία σας, έστω και όση σας έχει απομείνει. Ο Ήλιος διασχίζει μόνος του το ζώδιό σας καθώς οι υπόλοιποι πλανήτες είναι διασκορπισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά θέματα θα σας απασχολήσουν ταυτόχρονα. Μη σας καταλαμβάνει το άγχος, βάλτε μια σειρά προτεραιοτήτων και τακτοποιήστε τα! Άλλωστε ο Δίας έχει εγκατασταθεί στο ζώδιό σας και σας τροφοδοτεί με τύχη, αντίληψη και βοήθεια από τρίτους. Αξιοποιήστε τις.

Λέων

Ο Ερμής προηγείται στο ζώδιό σας, θα έλεγε κανείς προετοιμάζοντας τον ερχομό του Ήλιου αργότερα. Αυτό θα φέρει μια πληθώρα περιστατικών, τόσο καλών, όσο και δύσκολων. Επικοινωνιακά θα τα καταφέρετε. Στα οικονομικά όμως, υπάρχει ένα μικρό δίλημμα. Το πέρασμα του Άρη από την Παρθένο μπορεί να αυξήσει λίγο το εισόδημά σας, ή το τζίρο της δουλειάς σας. Αναπόφευκτα όμως θα αυξηθούν δαπάνες που είναι αναγκαίες, ή έξοδα που δεν έχετε υπολογίσει. Μη χάσετε την ψυχραιμία σας και ορίστε τις κατάλληλες προτεραιότητες.

Παρθένος

Η διέλευση του Άρη που συνεχίζεται στο ζώδιό σας, σας εφοδιάζει με τα απαραίτητα μέσα, τόσο για να κερδίσετε μια μάχη, όσο και για να φτάσετε σε έναν προορισμό. Η μάχη έχει να κάνει με μια ιδέα, ή ένα αίσθημα σε εφαρμογή και ο σκοπός με την υλοποίηση ή την ολοκλήρωση ενός σχεδίου χρήσιμου για σας. Οι καλές στιγμές δεν θα λείψουν αλλά θα είναι λίγες. Διεκδικήστε αυτά που θέλετε γιατί μόνο έτσι θα μπορέσετε να τα έχετε.

Ζυγός

Το διάστημα που ακολουθεί έχει το ενδιαφέρον του. Ο κυβερνήτης σας, η Αφροδίτη, στους Διδύμους , βοηθά στις ερωτικές και κοινωνικές σας δραστηριότητες. Ο Ερμής στον Λέοντα τονίζει το κύρος σας προκειμένου να το επιδείξετε και ο Άρης στην Παρθένο σας βοηθά να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα στο παρασκήνιο της ζωής σας που είναι αναγκαίο. Επιχειρώντας όλα αυτά ο χρόνος θα φύγει πολύ γρήγορα και χωρίς να το καταλάβετε.

Σκορπιός

Συγκριτικά με άλλους θα περάσετε από συμπαθητικά, έως πολύ καλά. Εξαρτάται από την περίπτωση στην οποία ανήκετε. Η εποχή είναι κατάλληλη για τολμηρές πρωτοβουλίες, για ταξίδια ή μετακινήσεις, για αιτήματα και για διακριτική επιχειρηματικότητα. Προσπαθήστε να είστε λιτοί στην οικονομική διαχείριση και όχι υπεραισιόδοξοι. Αποφύγετε αντιξοότητες που είναι ορατές από μακριά. Πλησιάστε ανθρώπους που μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμοι αυτήν την περίοδο. Τέλος, φανείτε πιο ευέλικτοι στην ερωτική σας ζωή, που θα έχει απρόβλεπτες διακυμάνσεις.

Τοξότης

Η εβδομάδα είναι κατάλληλη για να ανεφοδιαστείτε. Η Αφροδίτη περνώντας από τους Διδύμους βελτιώνει τον παράγοντα της τύχης στην ερωτική και στην κοινωνική σας ζωή. Βέβαια, ο Άρης στην Παρθένο σας πειθαναγκάζει ακόμα μια φορά σε υποχρεώσεις επαγγελματικές, ή οικογενειακές. Μπορεί να κουραστείτε αλλά θα τα καταφέρετε ώστε έτσι όλοι να είναι ευχαριστημένοι και μαζί με αυτούς και εσείς! Η δοκιμαστική είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους σε σχέση με την αντίστοιχη Κρόνου και Ποσειδώνα στον Κριό προοιωνίζουν μια καλή εποχή που έρχεται σύντομα. Την περίοδο αυτή παίρνετε τα πρώτα της μηνύματα.

Αιγόκερως

Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις προσωπικές και επαγγελματικές σας σχέσεις σε όλο το μήκος της εβδομάδας. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και εντείνετε τους ελιγμούς σας. Η Αφροδίτη σας βοηθά να εξομαλύνετε δυσκολίες στο εργασιακό περιβάλλον και ο Άρης στην Παρθένο να επισπεύσετε την άφιξή σας στους προορισμούς που θέλετε. Για να τα πετύχετε αυτά πρέπει να γίνετε πιο αποφασιστικοί και πιο ταχείς! Και μπορείτε να το κάνετε.

Υδροχόος

Συμπαθητική η εβδομάδα που ακολουθεί, μετά από αυτές που προηγήθηκαν. Οι πλανητικές θέσεις, στις τωρινές τους διατάξεις, βοηθούν στην υλοποίηση σχεδίων, στις διαπραγματεύσεις που κάνετε, ή και αγοραπωλησίες που χρειάζεστε να κάνετε. Ο Ερμής στον Λέοντα τονίζει την κινητικότητα των καταστάσεων της καθημερινής σας ζωής. Γενικότερα, αυτή η χρονιά σας δίνει το ένα μήνυμα μετά το άλλο, μιας νέας εποχής που έρχεται, στη διάρκεια της οποίας θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Μέσα σε όλα, ασχοληθείτε και λίγο με τα οικογενειακά ζητήματα, κυρίως εσείς που τα έχετε παραμελήσει.

Ιχθύς

Οι μέρες θα κυλήσουν πιο γρήγορα κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Η Αφροδίτη στους Διδύμους βελτιώνει συνθήκες διαβίωσης, ή διαμονής και αποκαθιστά παρεξηγήσεις που προηγήθηκαν. Ο Άρης στην Παρθένο διατηρεί την ένταση στην καθημερινότητα της δουλειάς σας, όσο και στις προσωπικές σας σχέσεις. Κατάλληλη εποχή επίσης για να μετακινηθείτε, να ταξιδέψετε, να κλείσετε συμφωνίες ή να πάρετε οικονομικές αποφάσεις.

Πηγή: skai.gr

