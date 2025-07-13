Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ήταν κουμπάρος στον γάμο του αδερφού του, στο Ακάκι της Κύπρου. Ο νεαρός youtuber - πολιτικός συνοδευόταν από την αγαπημένη του, Στυλιάνα Αβερκίου, η οποία μάλιστα ανέβαζε στιγμιότυπα από την προετοιμασία του γαμπρού και τον γάμο στο Instagram.

Ο Φειδίας Παναγιώτου απαθανατίστηκε μάλιστα από την αγαπημένη του κατά τη διάρκεια των «αλλαμάτων» να περιποιείται τον γαμπρό, ενώ πίσω γεμάτοι συγκίνηση, παρακολουθούσαν χειροκροτώντας, οι γονείς και τα υπόλοιπα αδέρφια του.

Φυσικά, Στυλιάνα και Φειδίας, φρόντισαν να φωτογραφηθούν μαζί έξω από τον Ναό, με την αγαπημένη του να ανεβάζει και μία φωτογραφία του μέσα από την εκκλησία με το σχόλιο: «Κάποτε θα με περιμένει έτσι».





Πηγή: skai.gr

