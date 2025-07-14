Η Ρίτα Όρα (Rita Ora) έκανε μια ιδιαίτερα προκλητική εμφάνιση σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Η διάσημη καλλιτέχνιδα φόρεσε μαύρα εσώρουχα, ζαρτιέρες και μπότες, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της και μην αφήνοντας και πολλά στη φαντασία… Ωστόσο, και τα αξεσουάρ ήταν ιδιαίτερα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η 34χρονη τραγουδίστρια ήταν ευδιάθετη, καθώς εντοπίστηκε πίσω από ένα σετ DJ decks να διασκεδάζει τους θαυμαστές της. Αργότερα το βράδυ, η Rita άλλαξε και φόρεσε ένα ροζ και μαύρο τοπ για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Τσέλσι και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Rita Ora puts on a racy display in black lingerie look and thigh high boots as she attends event in New York https://t.co/hXyDnTHiIY — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 14, 2025

Πρόσφατα, η Ρίτα Όρα μίλησε ανοιχτά για τα «δύσκολα» χρόνια της εφηβείας της, όταν ο κόσμος της «γκρεμίστηκε» μετά τη διάγνωση της μητέρας της με καρκίνο του μαστού. Η 34χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια ήταν μόλις 13 ετών όταν η μητέρα της διαγνώστηκε το 2005, σε ηλικία 39 ετών, και υποβλήθηκε σε μερική μαστεκτομή, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Η Ρίτα, η οποία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει υποστεί PTSD (μετατραυματικό στρες) και κρίσεις πανικού μετά τη «μάχη» της μητέρας της με τον καρκίνο, αποκάλυψε ότι τώρα πάσχει από υποχονδρίαση και κάνει τακτικά check-up.

Ανοίγοντας την καρδιά της στο podcast της «Begin Again», η ποπ σταρ αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της με την υγεία της. «Ήταν δύσκολο να βλέπεις κάτι που πιστεύεις ότι ήταν πάντα και θα είναι πάντα εκεί, να καταρρέει μπροστά στα μάτια σου. Ακόμα και όταν είσαι παιδί, ήμουν μόλις 13 ετών, όλα μου φαινόντουσαν μπερδεμένα». Τέλος, η ίδια παραδέχτηκε ότι βλέποντας όλη τη διαδικασία της θεραπείας της μητέρας της, αυτό επηρέασε και τη δική της υγεία και άρχισε να πηγαίνει πάρα πολλές φορές στους γιατρούς.



