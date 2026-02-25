Μπερενίς Μπεγιό: 4.000 Γάλλοι ηθοποιοί κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Μπερενίς Μπεγιό (Bérénice Bejo) υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία «The Artist», ο Σουόν Αρλό και η Λέα Ντρουκέρ είναι μεταξύ των 4.000 Γάλλων ηθοποιών που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή καταγγέλλοντας αυτό που περιγράφουν ως «οργανωμένη λεηλασία» από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και ζητούν επείγουσα πολιτική δράση.

Υποστηριζόμενοι από τον Adami, οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για τα δικαιώματα των ερμηνευτών, οι ηθοποιοί αναφέρουν ότι η βιομηχανία έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με προβλήματα μης εξουσιοδοτημένης κλωνοποίησης φωνής, υποκλοπής εικόνων και συμφωνίες αδειοδότησης Τεχνητής Νοημοσύνης πολύ χαμηλής αξίας εδώ και αρκετό καιρό.

«Αυτό το εργαλείο, εξαιρετικά πολύτιμο για ορισμένα επαγγέλματα, είναι επίσης μια ύδρα που καταβροχθίζει, για τους καλλιτέχνες όπως εμείς» αναφέρεται στην επιστολή. Οι υπογράφοντες επισημαίνουν επίσης ότι αυτή η «συστηματική λεηλασία δεν είναι φαντασίωση — συμβαίνει εδώ και τώρα» επικαλούμενοι πρόσφατη ιστορία ενός ηθοποιού στον οποίο προσφέρθηκαν πρόσφατα μόλις 250 ευρώ για να εγκρίνει τη χρήση της εικόνας του από την Τεχνητή Νοημοσύνη για μια νέα διαφημιστική καμπάνια για μεγάλη γαλλική εταιρεία, με την αντικατάσταση δύο ολόκληρων ημερών γυρισμάτων.

Η μη εξουσιοδοτημένη κλωνοποίηση φωνής γίνεται επίσης ολοένα και πιο διαδεδομένη και έχει ήδη ωθήσει ορισμένους να κινηθούν νομικά. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οκτώ Γάλλοι ηθοποιοί μεταγλώτισσης σταρ του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Τζούλια Ρόμπερτς και Ρίτσαρντ Γκιρ, καθώς και χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων όπως ο Μπαζ Λάιτγιαρ, εξέδωσαν επίσημη ειδοποίηση σε δύο εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, τη VoiceDub και τη Fish Audio, απαιτώντας να αφαιρέσουν όλα τα μοντέλα κλωνοποίησης που εκμεταλλεύονται τις φωνές τους από τις πλατφόρμες τους εντός οκτώ ημερών, διεκδικώντας αποζημίωση 20.000 ευρώ.

Στην επιστολή (η οποία δημοσιεύθηκε πριν από δύο μέρες στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien) τονίζεται ότι πολλοί λιγότερο γνωστοί ηθοποιοί, συχνά χωρίς πλεονεκτήματα, αισθάνονται ότι πιέζονται να υπογράψουν συμβάσεις που χορηγούν δικαιώματα Τεχνητής Νοημοσύνης, «παρά τους κινδύνους για την εικόνα και το μέλλον τους».

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο, ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη να μπορεί να συνυπάρχει με το έργο των καλλιτεχνών και να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα, επισημαίνεται στην επιστολή.

