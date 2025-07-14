Μπέλα Χαντίντ: Απολαμβάνει τη ζωή της στο Τέξας με τον σύντροφό της - Θέλει να γίνει μητέρα

Η Μπέλα Χαντίντ (Bella Hadid) έδειχνε σαν να βρίσκεται... στο σπίτι της σε νέες φωτογραφίες που «ανέβασε» στο Instagram, δείχνοντας την καθημερινότητά της στο Τέξας με τον σύντροφό της, Adan Banuelos. Το 28χρονο μοντέλο - που πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Miss Sixty - επιδείκνυε την εξαιρετική της σιλουέτα με ένα λευκό μπικίνι Frankies και κόκκινο τελείωμα. Το διάσημο μοντέλο χαλάρωνε σε μια ξαπλώστρα, ενώ φορούσε ένα καουμπόικο καπέλο.

Οι κοιλιακοί της Μπέλα και η καλλίγραμμη σιλουέτα της σχολιάστηκαν θετικά από τους θαυμαστές της, ενώ τα «likes» έπεσαν βροχή από τους 61 εκατομμύρια followers της. Η Bella Hadid δίνει «μάχη» με τη νόσο του Lyme εδώ και πολλά χρόνια. Να θυμίσουμε ότι και η μητέρα της, Yolanda Hadid, διαγνώστηκε, επίσης, με τη νόσο του Lyme το 2012 μαζί με τον νεότερο αδελφό της, Anwar. «Ο κόσμος της μόδας δεν συγχωρεί ούτε το άγχος, ούτε την κατάθλιψη, ούτε κανενός είδους πρόβλημα σχετικά με την ψυχική υγεία. Επί τρία χρόνια δούλευα, ξυπνώντας κάθε πρωί δακρυσμένη και μόνη», είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της.

Όσο για το κεφάλαιο μητρότητα δήλωσε: «Η οικογένεια είναι στο μυαλό μου. Ανυπομονώ να γίνω μαμά. Νομίζω ότι αυτό θα με έκανε πραγματικά ευτυχισμένη».

Η Bella Hadid και ο σύντροφός της, που είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους αστέρες του ροντέο τα τελευταία χρόνια, διανύουν μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή τους, από τότε που ξεκίνησαν να βγαίνουν. Η αγάπη τους για τα άλογα ήταν αυτή που τους «ένωσε», με την Μπέλα Χαντίντ να μετακομίζει στο τροχόσπιτο του συντρόφου της τους πρώτες μήνες της σχέσης.

«Αν δεν υπήρχαν τα άλογα, δεν θα είχα γνωρίσει ποτέ τον έρωτα της ζωής μου», είχε αποκαλύψει ο σύντροφός της στο περιοδικό «W». «Είναι ένα πάθος που μοιράζεται όλη η οικογένειά της. Ήμουν ο ''τυχερός'' που της είπε ένα γεια. Δεν ήξερα -πραγματικά- ποια χαιρετούσα. Απλά, ήξερα ότι είναι πανέμορφη».

