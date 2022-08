Λεονάρντο ΝτιΚάπριο: Φήμες πως χώρισε με την Καμίλα Μορόνε – Τι λένε οι κακές γλώσσες

Η σύγκριση των διεθνών lifestyle ΜΜΕ με παλαιότερες σχέσεις του, όπως η Ζιζέλ, η Μπαρ Ραφαέλι και η Μπλέικ Λάιβλι.

Χωριστούς δρόμους φαίνεται πως πήραν ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και το μοντέλο Καμίλα Μορόνε, μετά από επτά χρόνια σχέσης.

Διεθνή lifestyle μέσα ενημέρωσης, μεταδίδουν ότι ο 47χρονος αστέρας του Χόλυγουντ, χώρισε με το πανέμορφο μοντέλο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μόλις η σύντροφός του έγινε 25 χρονών.

«Ο ΝτιΚάπριο δεν έχει βγει στο παρελθόν δημοσίως με γυναίκα πάνω από αυτή την ηλικία», γράφει η Mirror.

Όταν έβγαινε με τη Ζιζέλ Μπoύντχεν και τη Μπαρ Ραφαέλι, αλλά και με την ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι καμία τους δεν ήταν πάνω από 25 ετών.

Πριν χωρίσουν η Καμίλα ερωτήθηκε για τα 22 χρόνια διαφορά που έχει με τον ΝτιΚάπριο.

«Υπάρχουν τόσες πολλές σχέσεις στο Χόλιγουντ και στην ιστορία του κόσμου, μεταξύ ανθρώπων που έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας», «πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να βγαίνει με όποιον θέλει».

Τη μεγάλη διαφορά ηλικίας του ΝτιΚάπριο με τις σχέσεις του, διακωμώδησε ο Ρίκι Ζερβέ κατά την απονομή των Χρυσών Σφαιρών.

«Στο Once Upon a Time In Hollywood η ταινία κρατάει τρεις ώρες. Ο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε στη πρεμιέρα με μια γυναίκα και μέχρι να τελειώσει η ταινία, αυτή είχε γίνει ήδη πολύ ηλικιωμένη γι’ αυτόν», είπε ο Ζερβέ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.