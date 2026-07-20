Lady Gaga: «Παντρευόμαστε» – Τι αποκάλυψε για τον γάμο της

Η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, Μάικλ Πολάνσκι, φαίνεται πως βρίσκονται στην τελική ευθεία για τον γάμο τους, έπειτα από περίπου δύο χρόνια αρραβώνα.

Η 40χρονη καλλιτέχνις έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί σύντομα, χωρίς, ωστόσο, να έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία ή την τοποθεσία.

Το ζευγάρι έκανε μία από τις πρόσφατες κοινές εμφανίσεις του στον γάμο του επί χρόνια μάνατζερ και στενού φίλου της τραγουδίστριας, Μπόμπι Κάμπελ. Ο Μπόμπι Κάμπελ συνεργάζεται με τη Lady Gaga από το 2013 και οι δυο τους διατηρούν στενή φιλική σχέση. Ο μάνατζερ μοιράζεται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσωπικές φωτογραφίες και στιγμές με τη διάσημη καλλιτέχνιδα.

«Παντρευόμαστε σύντομα»

Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο του 2024, ενώ η τραγουδίστρια αναφέρθηκε πρόσφατα στα σχέδιά τους για τον γάμο. Τον περασμένο Μάρτιο, σε ηχογραφημένο μήνυμα που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια του «Romantic Radio TikTok Live» του Μπρούνο Μαρς, αποκάλυψε ότι οι δυο τους σκοπεύουν να παντρευτούν σύντομα.

«Ο αρραβωνιαστικός μου και εγώ ταξιδεύουμε όλη τη χρονιά, αλλά παντρευόμαστε σύντομα. Ελπίζαμε να μπορούσες να επιλέξεις ένα ξεχωριστό τραγούδι για εμάς», είχε πει η Lady Gaga, απευθυνόμενη στον Μπρούνο Μαρς. Παρότι δεν διευκρίνισε εάν το τραγούδι προορίζεται για την τελετή ή τη γαμήλια δεξίωση, η δήλωσή της ενίσχυσε τις πληροφορίες ότι οι προετοιμασίες έχουν ήδη αρχίσει.

Lady Gaga and fiancé Michael Polansky attend manager's wedding... after teasing they'll tie the knot 'soon' https://t.co/mfAke9Jxcl — Daily Mail (@DailyMail) July 20, 2026

Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι γνωρίστηκαν το 2019. Οι πρώτες πληροφορίες που τους ήθελαν ζευγάρι κυκλοφόρησαν την περίοδο της Πρωτοχρονιάς του ίδιου έτους, ενώ στις αρχές του 2020 επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους μέσω Instagram. Από τότε έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις σε σημαντικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Super Bowl, τα βραβεία BAFTA και τα Critics Choice Awards.

Τον Αύγουστο του 2024 δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι προετοιμασίες για τον γάμο τους είχαν ξεκινήσει, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρισκόταν και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης προγαμιαίου συμβολαίου.

«Είναι ο καλύτερός μου φίλος»

Η Lady Gaga έχει μιλήσει πολλές φορές με τρυφερά λόγια για τον μελλοντικό της σύζυγο, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει τον καλύτερό της φίλο. Σε συνέντευξή της στον Στίβεν Κόλμπερτ, η τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι ο Μάικλ Πολάνσκι βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό της και τη βοηθά να αισθάνεται δυνατή τόσο ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα.

«Είναι ο καλύτερός μου φίλος σε ολόκληρο τον κόσμο», είχε πει, προσθέτοντας ότι αισθάνεται τυχερή που έχει έναν σύντροφο που τη στηρίζει. Αναφερόμενη στην πρώτη τους γνωριμία, είχε εξομολογηθεί ότι εκείνος την εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. «Με καθήλωσε από τη στιγμή που τον γνώρισα. Νομίζω ότι με είδε πραγματικά και πιστεύω πως κι εγώ είδα πραγματικά εκείνον», είχε δηλώσει.

Lady Gaga Celebrates Manager Bobby Campbell's Wedding With Fiancé https://t.co/bfw4qOb86P — TMZ (@TMZ) July 19, 2026

Η επιθυμία της να γίνει μητέρα

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα έχει εκφράσει ανοιχτά και την επιθυμία της να αποκτήσει οικογένεια. Όταν είχε ερωτηθεί εάν σκοπεύει να συνεχίσει την υποκριτική ή να εμφανιστεί στο Μπρόντγουεϊ, απάντησε ότι θέλει να ασχοληθεί με πολλά δημιουργικά σχέδια, αλλά ο σημαντικότερος μελλοντικός της στόχος είναι η μητρότητα. «Αυτό που θέλω πραγματικά είναι να γίνω μητέρα. Ελπίζω να είναι ο επόμενος πρωταγωνιστικός μου ρόλος».

Πηγή: skai.gr

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