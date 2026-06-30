Κιάρα Φεράνι: Έγραψε στα ελληνικά «Ελλάδα, σ’ αγαπώ» και αποθεώθηκε

Την αγάπη της για την Ελλάδα εξέφρασε με τον πιο άμεσο τρόπο η Κιάρα Φεράνι, κάνοντας ανάρτηση στα ελληνικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η διάσημη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας, μετά τις καλοκαιρινές της αποδράσεις στη Μήλο και την Κίμωλο, πέρασε και από την Αθήνα, όπου έμεινε για περίπου 24 ώρες. Μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη σύντομη παραμονή της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Στα στιγμιότυπα, η Κιάρα Φεράνι ποζάρει με μπικίνι στο ξενοδοχείο όπου διέμεινε, δείχνει εικόνες από την παραλία, αλλά και από το εστιατόριο όπου απόλαυσε το γεύμα της. Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν η λεζάντα της ανάρτησής της. Η Κιάρα Φεράνι έγραψε στα ελληνικά: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου».

Η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Έλληνες followers της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν την αγάπη της για τη χώρα, αλλά και τις εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι της.

Η Κιάρα Φεράνι έχει δείξει αρκετές φορές τη συμπάθειά της στην Ελλάδα, επιλέγοντας ελληνικούς προορισμούς για τις διακοπές της και μοιράζοντας συχνά στιγμιότυπα από τα ταξίδια της στα social media.

Αυτή τη φορά, όμως, η ανάρτησή της είχε μια πιο προσωπική νότα, αφού η φράση της στα ελληνικά έδειξε πως το ταξίδι της δεν ήταν απλώς μια ακόμα καλοκαιρινή απόδραση, αλλά ένας προορισμός στον οποίο θέλει ήδη να επιστρέψει.

Πηγή: skai.gr

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