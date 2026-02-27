Η Βικτόρια Μπέκαμ πρωταγωνιστεί στην πιο σέξι καμπάνια της μέχρι σήμερα, φορώντας ένα σατέν φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, αναδεικνύοντας τα πόδια της και επιδεικνύοντας ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η 51χρονη σχεδιάστρια είναι το πρόσωπο της νέας καμπάνιας για το αγαπημένο άρωμα του beauty brand της, «Portofino ’97», το οποίο είναι εμπνευσμένο από ένα ταξίδι που είχε κάνει η πρώην Spice Girl στον ιταλικό προορισμό.

Με αφορμή την προώθηση του αρώματος, το οποίο κοστίζει έως και 245 λίρες (περίπου 282 ευρώ), η Βικτόρια πόζαρε με φόντο τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της Ακτής Αμάλφι. Σε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο που μοιράστηκε στο Instagram, εμφανίζεται με ένα μαύρο σατέν φόρεμα που «αγκαλιάζει» τη σιλουέτα της, με βαθύ ντεκολτέ και σκίσιμο μέχρι ψηλά στο πόδι.

Σε άλλη φωτογραφία, η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ χαλαρώνει σε μια μεταλλική καρέκλα με πράσινο βελούδο, ενώ επιδεικνύει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι τόσο μεγάλο που καλύπτει, σχεδόν, το δάχτυλό της. Προωθώντας το άρωμα, οι φωτογραφίες συνοδεύτηκαν από τη λεζάντα: «Το 1997, ένα ήσυχο ταξίδι στο Portofino έγινε μια ανάμνηση που δεν ξεθώριασε ποτέ και η αρχή ενός παντοτινού έρωτα. Το πιο αγαπημένο μας άρωμα, Portofino ’97, ξυπνά τον αξέχαστο ρομαντισμό». Η ίδια δήλωσε για την καμπάνια: «Θυμάμαι το φως. Θυμάμαι πώς μύριζε το ξενοδοχείο και πόσο συναρπαστική ήταν εκείνη η περίοδος. Τα θυμάμαι όλα σαν να ήταν χθες».

Πηγή: skai.gr

