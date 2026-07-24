Μια όμορφη και απρόσμενη έκπληξη περίμενε την Έλλη Κοκκίνου κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Βουκουρέστι. Η γνωστή τραγουδίστρια βρισκόταν σε εστιατόριο της ρουμανικής πρωτεύουσας μαζί με την παρέα της, όταν ο βιολιστής του καταστήματος την αναγνώρισε και άρχισε να παίζει την επιτυχία της «Δεν Γίνεται».

Η ίδια κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο φαίνεται αρχικά αιφνιδιασμένη, ενώ στη συνέχεια χαμογελά και απολαμβάνει την ξεχωριστή αφιέρωση. «Απίστευτο», ακούγεται να λέει η Έλλη Κοκκίνου, προτού αρχίσει να σιγοτραγουδά τους στίχους του κομματιού, έπειτα από την προτροπή των φίλων της.

Γιατί βρίσκεται στο Βουκουρέστι

Η τραγουδίστρια εξήγησε μέσα από την ανάρτησή της ότι ταξίδεψε στη Ρουμανία για την προώθηση των συναυλιών που πρόκειται να πραγματοποιήσει στις 21 Αυγούστου και στις 5 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το «Δεν Γίνεται» παραμένει ιδιαίτερα αγαπητό στο ρουμανικό κοινό εδώ και αρκετά χρόνια.

«Από χθες βρίσκομαι στο Βουκουρέστι για την προώθηση των συναυλιών μου που θα πραγματοποιηθούν στις 21/8 και 5/9. Το “Δεν Γίνεται” είναι στη Ρουμανία ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια. Κάπως έτσι με περίμενε απόψε μια όμορφη έκπληξη», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Πηγή: skai.gr

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