Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης: Η θρόμβωση προλαμβάνεται και θεραπεύεται

Η νοσοκομειακή θρόμβωση, που προκαλείται από τη δημιουργία θρόμβων αίματος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, είναι κύριος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (ΦΘΕ).

‘Εως και το 60& των περιστατικών φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (ΦΘΕ), συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ή εντός 90 ημερών από τη νοσηλεία, καθιστώντας την τη βασικότερη αιτία ενδονοσοκομειακών θανάτων παγκοσμίως, που θα μπορούσε όμως να προληφθεί, αναφέρει ο καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μιλτιάδης Ματσάγκας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης (13 Οκτωβρίου).

Το ΙΜΕΘΑ με την υποστήριξη 18 επιστημονικών εταιρειών και του Υπουργείου Υγείας, συνεχίζει για 11η συνεχή χρονιά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση ιατρών, επαγγελματιών υγείας και κοινού σχετικά με τη θρόμβωση που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Οι ασθενείς που παραμένουν σε ακινησία λόγω κατάκλισης ή ανάρρωσης από χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και όσοι έχουν τραύματα στα αιμοφόρα αγγεία, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων αξιολόγησης του κινδύνου ΦΘΕ και η λήψη προληπτικών μέτρων είναι καθοριστική για τη μείωση των θανάτων που προκαλούνται από τη θρόμβωση, αναφέρει ο κ. Ματσάγκας.

Στη θρόμβωση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΙΜΕΘΑ , οφείλονται κυρίως οι τρεις πρώτες καρδιαγγειακές αιτίες θανάτου παγκοσμίως: το οξύ καρδιακό έμφραγμα, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (ΦΘΝ).

Ένα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης είναι ότι η θρόμβωση προλαμβάνεται και θεραπεύεται, τόνισε ο Δημήτρης Ρίχτερ, Αντιπρόεδρος και εισερχόμενος Πρόεδρος του ΙΜΕΘΑ.

Η πρόληψη της νοσοκομειακής θρόμβωσης είναι καίριας σημασίας για την προστασία των ασθενών. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα πρέπει να αξιολογούν τον θρομβοεμβολικό κίνδυνο κάθε ασθενή κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν την προώθηση της κίνησης των ασθενών, τη χρήση αντιπηκτικών φαρμάκων και την εφαρμογή καλτσών συμπίεσης για τη βελτίωση της ροής του αίματος. Με αυτά τα μέτρα, μπορεί να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος θρόμβωσης και να αποτραπούν σοβαρές επιπλοκές.

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της θρόμβωσης θα οδηγήσει στη μείωση των θανάτων από θρόμβωση και στη σημαντική ελάττωση των συνολικών ποσοστών θνησιμότητας, αλλά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής παγκοσμίως, τονίζει ο κος Ρίχτερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.