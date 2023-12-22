Τα δάκρυα μιας γυναίκας έχουν τη δύναμη να κάνουν τους άνδρες λιγότερο επιθετικούς – αρκεί να τα μυρίσουν! Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν ισραηλινοί ερευνητές που έκαναν ένα περίεργο πείραμα.

Έβαλαν μία ομάδα ανδρών να παίξουν ένα παιχνίδι με χρηματικό έπαθμο το οποίο θα τους εκνεύριζε και θα τους έκανε επιθετικούς, καθώς ο αντίπαλος θα «έκλεβε». Στη συνέχεια τους έδωσαν να μυρίσουν α) γυναικεία δάκρυα και β)απλό φυσιολογικό ορό - ένα μείγμα αλατιού και νερού.

Όπως αποδείχθηκε, η επιθετική συμπεριφορά εκδίκησης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μειώθηκε κατά περισσότερο από 40% όταν οι άνδρες μύρισαν τα δάκρυα των γυναικών.

Sniffing women's tears makes men less aggressive, bizarre study finds https://t.co/eMNYqwIzni pic.twitter.com/XmW4uUSMDE — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 22, 2023

Η ερευνητές δημοσίευσαν την μελέτη τους στο περιοδικό Plos Biology, τονίζοντας «Βρήκαμε ότι ακριβώς όπως στα ποντίκια, τα ανθρώπινα δάκρυα περιέχουν ένα χημικό που εμποδίζει την επιθετικότητα των ανδρών».

Η έρευνα ίσως ρίξει φως στο μυστήριο του γιατί κλαίμε.

Ο καθηγητής Noam Sobel, ο οποίος επέβλεψε την έρευνα, δήλωσε: «Αποδείξαμε ότι τα δάκρυα ενεργοποιούν τους οσφρητικούς υποδοχείς και αλλάζουν τα εγκεφαλικά κυκλώματα που σχετίζονται με την επιθετικότητα, μειώνοντας σημαντικά την επιθετική συμπεριφορά. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα δάκρυα είναι μια "χημική κουβέρτα" που προσφέρει προστασία από την επιθετικότητα – και ότι αυτή η επίδραση είναι κοινή στα τρωκτικά και στους ανθρώπους, και ίσως και σε άλλα θηλαστικά».

Πηγή: skai.gr

