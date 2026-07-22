Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής

Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης είναι σε εξέλιξη στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Προς το παρόν το πύρινο μέτωπο μαίνεται εντός της εγκατάστασης και δεν απειλεί παρακείμενα σημεία.

Η πυροσβεστική επιχειρεί στο συμβάν.

Πηγή: skai.gr

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