Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Λεωφ. Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στον ανοδικό άξονα Καλλιρόης - Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου, στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου ατυχήματος, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην Περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βουλιαγμένης προς την Παραλιακή στο ύψος του Ελληνικού.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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