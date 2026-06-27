Πρόστιμο 50.000 ευρώ στη γυναίκα που παρέσυρε και συνέθλιψε σκύλο στην Γαστούνη

Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό που κατηγορείται ότι παρέσυρε και συνέθλιψε μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη, σύμφωνα με το pelop.gr.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Πηνειού και σύμφωνα με τους δικηγόρους της 60χρονης θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

Η μικρόσωμη Σίσσυ ζούσε για αρκετά χρόνια στην περιοχή όπου την σκότωσαν, έχοντας φροντίδα από τους κατοίκους. «Η Σίσσυ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αδέσποτο ζώο. Ήταν ένα κομμάτι της γειτονιάς μας, μια γνώριμη και αγαπημένη παρουσία για όσους τη συναντούσαν καθημερινά», είχαν πει κάτοικοι.

Πηγή: skai.gr

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