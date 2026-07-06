Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο – Σε ισχύ απαγορεύσεις και περιορισμοί

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη, καθώς για αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, με την ανάπτυξη του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Παράλληλα, τίθενται σε εφαρμογή μέτρα απαγόρευσης. Μεταξύ άλλων απαγορεύεται, η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, οι θερμές εργασίες (όπως συγκολλήσεις και χρήση τροχού κοπής), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, η χρήση ιπτάμενων φαναριών και ειδών πυροτεχνίας, καθώς και το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών.

Επιπλέον, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές και προστατευόμενες περιοχές των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στο Ηράκλειο οι περιορισμοί ισχύουν στα δάση Σύμης, Ρούβα-Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη.

Στο Λασίθι αφορούν τα δάση Αζιλακόδασος, Βαθύ, Θρυπτή, Καλό Χωριό-Μεσελέροι, Σελάκανο, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς και Κρούστα, καθώς και το Φοινικόδασος Βάι, όπου η απαγόρευση εφαρμόζεται καθημερινά από τις 22:00 έως τις 06:00.

Στο Ρέθυμνο οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν τα περιαστικά δάση Ευλιγιάς-Προφήτη Ηλία-Αγίου Ιωάννη, την αναδασωτέα περιοχή νότια της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, το αλσύλλιο Παραδείσου Αρμένων, τα φαράγγια Μύλων, Μαργαριτών και Αγίου Αντωνίου Πατσού, τα περιαστικά δάση Κισσού, Αγκουσελιανών και Αγίου Ιωάννη, καθώς και την περιοχή νότια του εποπτευόμενου τμήματος του ποταμού Κουρταλιώτη έως τις εκβολές του, με εξαίρεση το αμμώδες τμήμα της παραλίας.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν πιστά τις απαγορεύσεις και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

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