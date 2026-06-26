ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι κρίθηκαν 57 από τους 58 αγροτες από την Κρήτη

Της Έλενας Γαλάρη

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παρανομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020.

Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα.

Οι καταδικασθέντες δεν ήταν παρόντες στο δικαστήριο, εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.



Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.

Πηγή: skai.gr

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