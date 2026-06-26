Τέλος στη δράση συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών έβαλε η ΕΛ.ΑΣ., μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε Πόρτο Ράφτη και Χαλάνδρι.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών πέρασαν χειροπέδες σε δύο μέλη της συμμορίας, ηλικίας 38 και 45 ετών, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Πόρτο Ράφτη και Χαλάνδρι

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ταυτόχρονων στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, το απόγευμα της Τρίτης (23-6-2026) σε Πόρτο Ράφτη και Χαλάνδρι, συνελήφθησαν τα 2 μέλη της συμμορίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πώς δρούσαν

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της συμμορίας, αυτή ήταν ιεραρχικά δομημένη με αρχηγό τον 38χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος τόσο με την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών από το συνεργό – προμηθευτή τους και τη διανομή τους στα λοιπά μέλη, όσο και την είσπραξη των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν:

222,5 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

μικροποσότητα κοκαΐνης και

το χρηματικό ποσό των 7.470 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε δίκυκλο το οποίο χρησιμοποιούσαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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