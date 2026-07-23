Ναυαγοσώστης πρόλαβε το κακό και έσωσε κοριτσάκι 2,5 ετών στη Χαλκιδική

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός κοριτσιού ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Πολυχρόνου Χαλκιδικής.

Στο παιδί παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθηση.

Η άμεση κινητοποίηση του ναυαγοσώστη αποδείχθηκε καθοριστική.

Πηγή: skai.gr

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