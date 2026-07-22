Μπλακ άουτ σε περιοχές της Αθήνας: Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και σβηστά φανάρια

Χωρίς ρεύμα έμειναν από τις 15:20 και έπειτα αρκετές περιοχές στο κέντρο και κυρίως στην Κυψέλη, σε Εξάρχεια, Κολωνάκι και Γκύζη.
Αρκετοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ δίχως ηλεκτροδότηση έμειναν πολλά καταστήματα.
Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική έλαβαν λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες και γι’ αυτόν τον λόγο πυροσβέστες με οχήματα έσπευσαν στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν.
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