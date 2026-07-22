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Μπλακ άουτ σε περιοχές της Αθήνας: Προβλήματα σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι και Γκύζη – Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και σβηστά φανάρια

Η Πυροσβεστική έχει λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς και έτσι πυροσβέστες με οχήματα κινούνται στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν

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Μπλακ άουτ σε περιοχές της Αθήνας: Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και σβηστά φανάρια

Χωρίς ρεύμα  έμειναν από τις 15:20 και έπειτα αρκετές περιοχές στο κέντρο και κυρίως στην Κυψέλη, σε Εξάρχεια, Κολωνάκι και Γκύζη.

Αρκετοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ δίχως ηλεκτροδότηση έμειναν πολλά καταστήματα.

Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική έλαβαν λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες και γι’ αυτόν τον λόγο πυροσβέστες με οχήματα έσπευσαν στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: κυψέλη εγκλωβισμένοι μπλακάουτ
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