Μπλακ άουτ σε περιοχές της Αθήνας: Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και σβηστά φανάρια

Χωρίς ρεύμα έμειναν από τις 15:20 και έπειτα αρκετές περιοχές στο κέντρο και κυρίως στην Κυψέλη, σε Εξάρχεια, Κολωνάκι και Γκύζη.

Αρκετοί σηματοδότες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ δίχως ηλεκτροδότηση έμειναν πολλά καταστήματα.

Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική έλαβαν λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες και γι’ αυτόν τον λόγο πυροσβέστες με οχήματα έσπευσαν στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν.

Πηγή: skai.gr

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