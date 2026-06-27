Στη σύλληψη ενός 28χρονου διακινητή ναρκωτικών προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (25 Ιουνίου 2026) αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, βάζοντας τέλος στη δράση του στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16 κιλά και 990,4 γραμμ. κάνναβης,

24 γραμμ. κοκαΐνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

αντιασφυξιογόνα μάσκα,

2 βεγγαλικά και

το χρηματικό ποσό των 1.220 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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