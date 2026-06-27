Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 28χρονος που διακινούσε ναρκωτικά στην Κυψέλη - Κατασχέθηκαν σχεδόν 17 κιλά κάνναβης

Είχε ως ορμητήριο οικία στην Κυψέλη η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς - Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 16 κιλά και 990,4 γραμμ. κάνναβης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κάνναβη

Στη σύλληψη ενός 28χρονου διακινητή ναρκωτικών προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (25 Ιουνίου 2026) αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, βάζοντας τέλος στη δράση του στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 16 κιλά και 990,4 γραμμ. κάνναβης,
  • 24 γραμμ. κοκαΐνης,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • αντιασφυξιογόνα μάσκα,
  • 2 βεγγαλικά και
  • το χρηματικό ποσό των 1.220 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κυψέλη Ναρκωτικά διακίνηση Κάνναβη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο