Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 27 και 28 Ιουνίου στο Χαλάνδρι, λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίζεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στο Χαλάνδρι, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τμήμα της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Παλαιολόγου έως το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 23.00 και συγκεκριμένα:

Την 27-6-2026, στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Την 28-6-2026, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

Για τα οχήματα που κατευθύνονται από λεωφ. Κηφισίας προς κέντρο Χαλανδρίου: Οδός Παπανικολή - αριστερά Σολωμού - δεξιά Βασ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.

Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Αγ. Παρασκευή προς κέντρο Χαλανδρίου: Οδός Παλαιολόγου - δεξιά Αριστοφάνους - αριστερά Αγ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.

Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Ν. Ψυχικό προς κέντρο Χαλανδρίου: (Οδός Εθν. Αντιστάσεως) i) αριστερά Παλαιολόγου - δεξιά Σολωμού - δεξιά Βασ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου ή ii) δεξιά Παλαιολόγου - αριστερά Διονύσου (Πλ. Φλύας) - αριστερά Αγ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.

Η ΕΛ.ΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.