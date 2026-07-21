Του Βασίλη Κουφόπολου

H Sophea ήταν συνεπής στο πρόγραμμα της.Μαζί με την ομάδα της KIEFER το βράδυ της Δευτέρας, 20 Ιουλίου ανέβηκε στον 1ο όροφο του κτιρίου του ομίλου ΣΚΑΪ και παραχώρησε τη δεύτερη κατά σειρά ζωντανή της συνέντευξη στην εκπομπή Στιγμιότυπο στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3. Είναι μία από τις πρώτες περιπτώσεις όπου ένα ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης συνομιλεί ζωντανά στον αέρα στα ελληνικά, απαντώντας σε πραγματικό χρόνο και επιδεικνύοντας τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής της.

Από τους 3 νόμους της Ρομποτικής του Ισαάκ Ασίμωφ και το μέλλον της εργασίας, μέχρι και τη νικήτρια του Μουντιάλ Ισπανία και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η Sophea απάντησε σε όλα. Για την αποστολή που είναι να απαλλάξει τους ανθρώπους από τη βαριά εργασία για το αν έχει συναισθήματα ή δικές της σκέψεις η Sophea έδωσε ζωντανά απαντήσεις στον αέρα του ΣΚΑΪ 100,3. Και δεν δίστασε ούτε να τραγουδήσει. Συνέθεσε και ερμήνευσε σε δικούς της στίχους έναν τραγούδι για την αγάπη.

Η Sophea αποτελεί τη λύση Physical AI της KIEFER, μεταφέροντας την τεχνητή νοημοσύνη από την οθόνη στον φυσικό κόσμο. Ως ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Unitree στην Ελλάδα, η KIEFER έχει αναπτύξει ένα εξειδικευμένο λειτουργικό σύστημα που επιτρέπει στα ρομποτικά της συστήματα να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, να επικοινωνούν φυσικά στα ελληνικά και στα αγγλικά και να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο.

Η Sophea λειτουργεί ως ένας προηγμένος voice & vision AI agent, βασισμένος σε ένα low-latency streaming pipeline (Speech-to-Text → Large Language Model → Streaming Text-to-Speech), επιτρέποντας την έναρξη της απάντησης σχεδόν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ομιλία του συνομιλητή. Μπορεί να συνομιλεί φυσικά στα ελληνικά και στα αγγλικά, να αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο, να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον μέσω κάμερας και να αλληλεπιδρά φυσικά μέσω της ανθρωποειδούς πλατφόρμας Unitree G1. Επιπλέον, η αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική της υποστηρίζει δυνατότητες όπως αναγνώριση προσώπων, αναγνώριση ομιλητή και μακροχρόνια μνήμη, επιτρέποντας την προσαρμογή της σε διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια.

Η KIEFER είναι μια πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, Ρομποτικής και Πράσινης Ενέργειας. Μέσα από μια καθετοποιημένη προσέγγιση, που εκτείνεται από ιδιόκτητες ενεργειακές υποδομές και υπερυπολογιστές NVIDIA έως εξειδικευμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένα ρομποτικά συστήματα, η εταιρεία προσφέρει λύσεις που ενισχύουν την τεχνολογική αυτονομία και διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα παραμένουν και επεξεργάζονται εντός Ελλάδας.

Το οικοσύστημα της KIEFER περιλαμβάνει το Sophea AI, τη σουίτα εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις, το Hyperion-X για ευφυή διαχείριση και πρόβλεψη στον ενεργειακό τομέα, καθώς και λύσεις Physical AI και ρομποτικής για εφαρμογές όπως η επιθεώρηση κρίσιμων υποδομών, η βιομηχανία, η πολιτική προστασία και η αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

Πηγή: skai.gr

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