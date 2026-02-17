Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Παραμένει κλειστή η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στον κόμβο Ασπροπύργου και τον κόμβο Φυλής, με αποτέλεσμα να είναι ακινητοποιημένη η εναλλακτική διαδρομή της λεωφόρου ΝΑΤΟ - Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά μήκος της Ζοφριάς προς τον κόμβο Φυλής.

Ίδια εικόνα και στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης προς την Αττική Οδό.

Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται σήμερα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Δύο χλμ αναμονής συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, ενώ το ανοδικό ρεύμα της Λ. Κηφισού είναι ακινητοποιημένο από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Γέφυρα της Αχαρνών.

Σημαντικές καθυστερήσεις επίσης συναντούν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς το Ψυχικό, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Κατεχάκη και στη Χελμού - Κρυονερίου - Μαραθώνος σε Άγιο Στέφανο, Άνοιξη και Δροσιά.

