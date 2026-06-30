Δήμος Αθηναίων: Σε πλήρη εξέλιξη η συνδρομή των δημοτικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Αθηναίων κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ενημέρωσή του για την κατάρρευση κτιρίου στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, θέτοντας σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες του και συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων Αρχών.

Από την πρώτη στιγμή:

• Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών φρόντισε για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων. Η επιχείρηση υποστηρίζεται και από αέρος, με τη χρήση drone του Δήμου Αθηναίων, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα από το σημείο.

• Η ομάδα Streetwork του Δήμου παρέχει νερά και υποστήριξη στους εργαζόμενους των σωστικών συνεργείων και στους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση.

• Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με φορτηγά και φορτωτή, αναμένοντας σχετική εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

• Ενεργοποιήθηκε το Μητρώο Εργοληπτών του Δήμου για τη διάθεση μηχανήματος έργου (JCB).

Πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων, Αθηνοδώρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών από το Street Work του Δήμου.

«Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της επιχείρησης. Επί τόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του Street Work, αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας, εφόσον χρειαστεί, φορτηγά και φορτωτή, πάντα σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και όλες τις αρμόδιες αρχές. Πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία. Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα», σχολίασε σε ανάρτησή του στο facebook ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δείτε την ανάρτηση του



Πηγή: skai.gr

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