Φάκελος 17 Νοέμβρη: Το μοιραίο λάθος

Τα βίντεο που τράβηξε η αστυνομία μέσα από τις δύο γιάφκες της 17Ν έφερε στη δημοσιότητα, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17Ν».

Το 5ο επεισόδιο, με τίτλο «Το μοιραίο λάθος», καταγράφει λεπτό προς λεπτό το θρίλερ της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, μετά την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά, το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2002.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, βλέπουμε για πρώτη φορά πώς ξεκίνησε ο μαραθώνιος στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ο οποίος οδήγησε στη δημοσιοποίηση της πρώτης φωτογραφίας που έδωσε «πρόσωπο» στο επί δεκαετίες αόρατο φάντασμα της εγχώριας τρομοκρατίας.

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ μιλούν αξιωματικοί της αστυνομίας και αποκαλύπτουν τον τρόπο που ξεκλείδωσαν τα ευρήματα, που ανακάλυψαν το βράδυ της έκρηξης και πώς τους οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στη σύλληψη των μελών της 17Ν. Μιλούν επίσης οι αξιωματικοί που όργωσαν την Ελλάδα σε ένα απίστευτο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Ο βασικός δολοφόνος της 17Ν δίνει τη δική του εκδοχή των γεγονότων για την έκρηξη στον Πειραιά και πώς αποφάσισε την παράδοσή του στις αρχές. Μαρτυρίες πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από τις έρευνες που έφεραν τις Αρχές ένα βήμα πριν από την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη».

«Είχαμε έναν δράστη της 17Ν»

«Ήταν μια στιγμή συγκλονιστική. Άρχισαν να χειροκροτούν όλοι, να κλαίνε οι αξιωματικοί. Ήταν μια στιγμή πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Ιστορική στιγμή, από πολιτικής άποψης», λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης, περιγράφοντας στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά τη νύχτα που η έκρηξη στον Πειραιά οδήγησε τον Σάββα Ξηρό, έναν δράστη της 17Ν, στα χέρια της Αστυνομίας.

Ο βασικός δολοφόνος της 17Ν δίνει τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ στον Πειραιά. «Το ξέρεις κι αυτό ότι μπορεί να συμβεί. Θυμάμαι τον Σάββα που έλεγε με αυτό το μισό χαμόγελο, το πικρό, όταν το συζητάγαμε, τουλάχιστον αν γίνει να είναι δυνατή η έκρηξη. Κι έγινε αυτό το ατύχημα. Δεν ήταν ένα απλό ατύχημα. Ηταν πιο πολύ από τη σκέψη ότι μπορεί... Υπήρχε η απειροελάχιστη πιθανότητα να χτυπήσει κάποιος και έσπρωχνε και ξανάσπρωχνε τη βόμβα μέχρι να τη στριμώξει και τότε έγινε το βραχυκύκλωμα.» λέει ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

Η ηλικιωμένη που έλυσε τον γρίφο με τη γιάφκα

Η εξάρθρωση της 17Ν δεν ήταν μόνο θέμα εγκληματολογικών εργαστηρίων, αλλά και μιας κρίσιμης απόφασης. Ο Αλέξης Παπαχελάς αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του Σάββα Ξηρού. Παρά το debate για το αν έπρεπε να δοθεί στη δημοσιότητα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πήρε την απόφαση: «Δώστε τη φωτογραφία». Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε καταλυτική.

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης δίνει στη δημοσιότητα 6 φωτογραφίες του Σάββα Ξηρού.

Μετά από αυτή την κίνηση, ο Μ. Χρυσοχοΐδης έλαβε ένα τηλεφώνημα στο γραφείο του από μια ηλικιωμένη κυρία η οποία είπε ότι τον έβλεπε συχνά απέναντι από το σπίτι της. Στην οδό Πάτμου.

Για πρώτη φορά στην τηλεόραση βλέπουμε το πρώτο βίντεο που τράβηξαν οι αστυνομικοί από το εσωτερικό της γιάφκας.

Τι είδε η αστυνομία στη γιάφκα της οδού Πάτμου

«Το πρώτο που αντικρίζω στο βάθος, βλέπω τη σημαία με το αστέρι, βλέπω πάνω στον πάγκο τα μπαζούκας από το Πολεμικό Μουσείο βλέπω όπλα, βλέπω εκτυπωτές, προκηρύξεις... Βλέποντάς τα, ανατρίχιασα. Αμάν, λέω, είμαι στη γιάφκα 17 Νοέμβρη.»

Η περισσυλλογή και η μεταφορά του υλικού κράτησε 17 μέρες. Πρωτοφανής αριθμός ημερών. Την ώρα που η αστυνομία έκανε φύλλο και φτερό τη γιάφκα της Πάτμου ο Δημήτρης Κουφοντίνας προσπαθούσε να κρυφτεί.

Στο μεταξύ ο Ξηρός μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό σε σοβαρή κατάσταση. Τη δύσκολη συνεννόηση μαζί του ανέλαβε ο αξιωματικός Στέλιος Σύρρος.

Οπως διηγείται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, άρχισε μια προσπάθεια σε δυο επίπεδα. Το ένα ήταν ότι ο ασθενής Ξηρός θέλει να μιλήσει με κάποιους. Θέλει για δικούς του λόγους να πει την ιστορία του. Δεν βλέπει, είναι κλειστά τα μάτια του, αλλά λειτουργεί το μυαλό του, αλλά κυρίως η θέλησή του. γιατί πρέπει να είχε κάποια σχέση με την Εκκλησία, με τη θρησκεία.

Δαμάρεως και Φρύνης. Εκεί βρίσκεται η δεύτερη γιάφκα. Αξιωματικός που βρέθηκε εκεί είπε συγκλονισμένος και κλαίγοντας στον Χρυσοχοΐδη: «δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτό που βλέπω εδώ μέσα.» Εκρηκτικές ύλες σε κιβώτια, γραφομηχανή, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και η «έκπληξη», μια μπανιέρα με νερό γεμάτη με όπλα, χειροβομβίδες, πυροκροτητές κτλ.

Στις γιάφκες βρέθηκαν γραφομηχανές και εκτυπωτές που χρησιμοποιούσε η 17Ν για να τυπώνει τις προκηρύξεις της καθώς και η σφραγίδα της οργάνωσης.

Στην πορεία στα χέρια των αρχών πέφτει και ο μεγαλύτερος αδερφός της οικογένειας, Χριστόδουλος Ξηρός ή Μανώλης όπως ήταν το ψευδώνυμό του.

«Είπα εγώ και τέλος»

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία. Μόλις το ταξί του φτάνει στο μέγαρο της αστυνομίας, δίνει στον οδηγό 100 ευρώ, φοράει ένα καπέλο, μαύρα γυαλιά ηλίου, κατεβαίνει και πλησιάζει τον φρουρό του κτιρίου.

«Πέρασα ανάμεσα τους, δεκάδες αξιωματικοί, ασφαλίτες, δεν με αναγνώρισε κανείς. Πήγα μέσα. Από πίσω έτρεχε ο ταξιτζής, τα ρέστα, τα ρέστα. Πήγα εκεί, είπα εγώ και τέλος.»

«Ήταν δειλός»

«Ο Κουφοντίνας με κοίταξε, εγώ τον κοίταξα στα μάτια και αυτός γύρισε αλλού το κεφάλι του. Δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να με κοιτάξει. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα πως ήταν δειλός. Σκεφτόμουν πως όλοι τους ήταν δειλοί.» λέει η κόρη του Ρόναλτ Στιούαρτ, Νικόλ Εντουαρντς.

«Ξέρεις ποιοι είναι, απλώς σκότωσέ τους»

«Θυμάμαι που ερχόμασταν με το αεροπλάνο και ο γιος μου ήταν τότε πέντε ετών και μου είπε: “Ξέρεις ποιοι είναι, απλώς σκότωσέ τους”. Και σίγουρα έτσι ακριβώς ένιωθα και εγώ.» λέει ο γιος του Τζορτζ Τσάντες, Τζορτζ Τσιπ Τσάντες.

Πηγή: skai.gr

