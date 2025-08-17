Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:42 και δύση ήλιου στις 20:16- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 34 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα,  Κυριακή 17 Αυγούστου, τιμάται η μνήμη του Αγίου Λεύκιου, του Αγίου Μύρωνος του μάρτυρος και του Αγίου Στράτωνος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Λευκοθέα, Λευκοθέη, Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα, Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

Ανατολή ήλιου: 06:42 - Δύση ήλιου: 20:16- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες και 34 λεπτά Σελήνη 23.4 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark