Σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, τιμάται η μνήμη του Αγίου Λεύκιου, του Αγίου Μύρωνος του μάρτυρος και του Αγίου Στράτωνος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Λευκοθέα, Λευκοθέη, Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα, Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

Ανατολή ήλιου: 06:42 - Δύση ήλιου: 20:16- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες και 34 λεπτά Σελήνη 23.4 ημερών

Πηγή: skai.gr

