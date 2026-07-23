Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτου Ιεζεκιήλ και των Ιερομαρτύρων Απολλιναρίου και Βιταλίου επισκόπων Ραβέννης.

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

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Πηγή: skai.gr

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