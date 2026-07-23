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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Ιουλίου

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:20 και δύση ήλιου: 20:42 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 22 λεπτά

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Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτου Ιεζεκιήλ και των Ιερομαρτύρων Απολλιναρίου και Βιταλίου επισκόπων Ραβέννης.

Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιο όνομα. 

Ανατολή ήλιου: 06:20 - Δύση ήλιου: 20:42 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 22 λεπτά
Σελήνη 9.1 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα
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