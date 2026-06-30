Βουλή: Εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Της Άντζυ Κούκη

Με 173 «ναι» η Ολομέλεια ενέκρινε την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, σχετικά με τα τρία αιτήματα που είχαν φτάσει στην Βουλή, έπειτα από τον σχηματισμό τριών δικογραφιών που αφορούν στη δίκη των Τεμπών. «Ναι» είπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ o ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών». Το ΚΚΕ, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «γελοίες και ψευδείς» τις δικογραφίες, ενώ σημείωσε ότι στην αίθουσα βρίσκονται και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους έχει καταμηνύσει. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Βασίλης Υψηλάντης, τον οποίο κατηγόρησε για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας. «Ακούσαμε για πολλοστή φορά ύβρεις, ψεύδη και συκοφαντίες. Δεν θα περάσουν, δεν έχει ούτε το ηθικό ούτε το πολιτικό ανάστημα!», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε μεταξύ άλλων «πολιτική δίωξη», με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Στράτο Σιμόπουλο, να της απαντά πως οι υποθέσεις αφορούν την δράση της ως δικηγόρος. Την ίδια στιγμή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στο πρόσωπο μίας εκ των μηνυτών της. «Ήταν υποψήφια της ΝΔ με την παράταξη της α’ επιλαχούσας της ΝΔ στη Λάρισα», είπε μεταξύ άλλων.



Η ανταλλαγή επιστολών με τον Πρόεδρο της Βουλής



Πεδίο άσκησης έντονης κριτικής από την Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δεν ικανοποίησε το αίτημά της να αναβληθεί η σημερινή συνεδρίαση, καθώς έπρεπε να παραστεί στην Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

«Καλό είναι να εξετάσετε εάν τα καθήκοντά σας ως δικηγόρου σας επιτρέπουν να ασκείτε απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα ή όχι», καταλήγει η επιστολή του Νικήτα Κακλαμάνη με την οποία απάντησε στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πηγή: skai.gr

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