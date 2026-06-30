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Τελευταία ημέρα για την απογραφή των ασανσέρ: Έρχονται «τσουχτερά» πρόστιμα έως 5.000 ευρώ

Η υποχρέωση αφορά όλες τις κατηγορίες κτηρίων (πολυκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία), ακόμα και για ασανσέρ που είναι ήδη πιστοποιημένα

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ασανσέρ

Ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την ηλεκτρονική δήλωση των ανελκυστήρων, καθώς δεν υπάρχει νομικό περιθώριο για νέα παράταση. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Η υποχρέωση αφορά όλες τις κατηγορίες κτηρίων (πολυκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία), ακόμα και για ασανσέρ που είναι ήδη πιστοποιημένα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς πιάνει δουλειά με σαρωτικούς ελέγχους.

Οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες ανά ανελκυστήρα:

  • 1.000 ευρώ για κτήρια κατοικιών
  • 2.500 ευρώ για επαγγελματικούς/μεικτούς χώρους
  • 5.000 ευρώ για κτήρια δημόσιας προσέλευσης

Σημειώνεται ότι ο αριθμός απογραφής είναι πλέον υποχρεωτικός για την τεχνική ταυτοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι non-registered ανελκυστήρες δεν θα μπορούν πλέον να συντηρηθούν νόμιμα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Απογραφή ασανσέρ
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