Ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την ηλεκτρονική δήλωση των ανελκυστήρων, καθώς δεν υπάρχει νομικό περιθώριο για νέα παράταση. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr με τη χρήση κωδικών Taxisnet.
Η υποχρέωση αφορά όλες τις κατηγορίες κτηρίων (πολυκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία), ακόμα και για ασανσέρ που είναι ήδη πιστοποιημένα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς πιάνει δουλειά με σαρωτικούς ελέγχους.
Οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες ανά ανελκυστήρα:
- 1.000 ευρώ για κτήρια κατοικιών
- 2.500 ευρώ για επαγγελματικούς/μεικτούς χώρους
- 5.000 ευρώ για κτήρια δημόσιας προσέλευσης
Σημειώνεται ότι ο αριθμός απογραφής είναι πλέον υποχρεωτικός για την τεχνική ταυτοποίηση, πράγμα που σημαίνει ότι non-registered ανελκυστήρες δεν θα μπορούν πλέον να συντηρηθούν νόμιμα.
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