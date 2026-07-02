Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 84χρονης, με τη μέθοδο του «λογιστή», εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Η απάτη σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο σε περιοχή της Πιερίας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, ηλικίας 33 και 44 ετών, καθώς και μίας 44χρονης γυναίκας, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιούμενη υπάλληλο λογιστηρίου, ισχυρίστηκε πως έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου.

Η 84χρονη πείστηκε και παρέδωσε 50 χρυσές λίρες, αξίας περίπου 40.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και 750 ευρώ σε μετρητά. Τα αντικείμενα και τα χρήματα φέρεται να παρέλαβαν οι δύο άνδρες, οι οποίοι διέφυγαν με όχημα που ανήκε στην 44χρονη.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση της γυναίκας που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, αλλά και για ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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