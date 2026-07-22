Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται ανοδικά για Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Τιτάν και της Viohalco, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της ΕΥΔΑΠ, της Elvalhalcor και της Aktor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράψει υψηλότερη τιμή στις 2.507,87 (+0,28%) μονάδες και κατώτερη τιμή στις 2.492,29 μονάδες (-0,34%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 286,75 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.792.649 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+5,31%), της Viohalco (+2,78%), των ΕΛΠΕ (+2,21%), της Coca Cola HBC (+2,09%), της Κύπρου (+1,90%) και του ΟΤΕ (+1,64%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-6,54%), της Elvalhalcor (-6,25%), της Aktor (-4,61%), της CrediaBank (-3,03%), της Allwyn (-1,85%) και της ΔΕΗ(-1,66%).

Οι μετοχές της Jumbo διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Elvalhalcor διακινώντας 9.345.638 και 7.761.626 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 39,74 εκατ. ευρώ και η Elvalhalcor με 29,81 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+28,87%) και Safe Bulkers (+5,48%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-7,89%) και 'Αβαξ (-6,61%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,1800 -4,61%

ALLWYN:13,0300 -1,85%

ΚΥΠΡΟΥ:10,1700 +1,90%

CREDIABANK:0,9280 -3,03%

METLEN:43,7000 +0,18%

OPTIMA:10,3200 +0,68%

ΤΙΤΑΝ: 51,6000 +5,31%

ALPHA BANK: 4,0490 -0,59%

AEGEAN AIRLINES: 11,9900 +0,25%

VIOHALCO: 17,7200 +2,78%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,4200 -0,55%

ΔΑΑ:10,4500 +0,10%

ΔΕΗ: 22,5200 -1,66%

COCA COLA HBC:58,5000 +2,09%

ΕΛΠΕ: 12,4700 +2,21%

ELVALHALCOR: 3,8250 -6,25%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,4500 +0,98%

ΕΥΔΑΠ: 11,1400 -6,54%

EUROBANK: 4,3820 -0,41%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2400 -1,50%

MOTOR OIL: 48,7000 +0,41%

JUMBO: 23,5000 -0,84%

ΟΛΠ:44,3000 +0,34%

ΟΤΕ: 19,8100 +1,64%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,4360 +0,38%

Πηγή: skai.gr

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