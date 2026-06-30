Αυξημένος κατά 4% ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου τον Απρίλιο

Αύξηση 4% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρά την οριακή μείωση του όγκου, όπως προκύπτει από τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου, ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου σημείωσε άνοδο κατά 1,1%.

Το ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου σημείωσε αύξηση 0,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026 παρουσίασε μείωση 1,1%.

Αντίστοιχα, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026 παρουσίασε μείωση 1,4%.



Πηγή: skai.gr

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