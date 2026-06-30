Έρευνα: 8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν πλέον το αυτοκίνητο «αγαθό πολυτελείας»

Οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν, πλέον, την κατοχή αυτοκινήτου ως «αγαθό πολυτελείας». Παρά το γεγονός ότι το 80% έχει αυτήν την άποψη, το 88% των Ευρωπαίων οδηγών που συμμετείχαν στην ετήσια έρευνα του European Barometer του ομίλου Aramis που ασχολείται με τις εκτιμήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αναφέρουν ότι δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν με τον τρόπο που θέλουν εάν δεν είχαν αυτοκίνητο.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων OpinionWay σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία και Ισπανία), σημειώνει, επίσης, ότι το 66% χρησιμοποιούν αυτοκίνητο απλώς για τη μετάβαση από και προς την εργασία. Τουλάχιστον το 95% λέει ότι η οδήγηση αυτοκινήτου γίνεται ολοένα και πιο ακριβή. Μάλιστα, το 57% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι το αυτοκίνητο είναι, πλέον, το μεγαλύτερο οικογενειακό έξοδο, με το 95% να πιστεύει ότι το κόστος μετακίνησης αυξάνεται συνεχώς. Το 64% των οδηγών ήδη έχει περιορίσει τις μη απαραίτητες μετακινήσεις λόγω κόστους, ενώ το 38% έχουν αναβάλει την αγορά ή την αντικατάσταση του αυτοκινήτου τους για οικονομικούς λόγους. Συνολικά, το 92% των Ευρωπαίων θέλει οι κυβερνήσεις να εισαγάγουν μέτρα μείωσης των τιμών των καυσίμων.

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι το μηνιαίο κόστος που δαπανούν οι Ευρωπαίοι οδηγοί. Στη Γαλλία το κόστος είναι 283 ευρώ (μείωση από τα 395 ευρώ που ήταν το 2024), στην Ισπανία 335 ευρώ, στο Βέλγιο 357 ευρώ, στην Γερμανία 387 ευρώ και η Αυστρία 443 ευρώ. Το αυξανόμενο κόστος δεν οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς μόνο στη λειτουργία των αυτοκινήτων, αλλά και στην επιλογή. Στην πραγματικότητα, το 81% αναφέρει την τιμή αγοράς ως τον σημαντικότερο παράγοντα στην επιλογή του επόμενου οχήματός του, ενώ θα έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην κατανάλωση καυσίμου και στην αξιοπιστία (58%), το κόστος συντήρησης (51%), τη μάρκα (44%) και το στυλ (29%).

Τέλος, η έρευνα δείχνει ότι το 60% των ερωτηθέντων θα εξέταζε για την επόμενη φορά την αγορά ενός ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού αυτοκινήτου (ποσοστό που κυμαίνεται από 50% στην Αυστρία έως 70% στην Ισπανία), ενώ το 61% των Ευρωπαίων επικροτεί την πρόσφατη απόφαση απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης μετά το 2035.

Πηγή: skai.gr

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