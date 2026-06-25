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Υποχωρεί η τιμή του Μπρεντ κάτω από το επίπεδο όπου βρισκόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ανακουφισμένες οι αγορές λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κυκλοφορίας των πλοίων στο Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου

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Πετρέλαιο

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς στις αγορές πετρελαίου, υποχώρησε κάτω από το επίπεδο που καταγραφόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καθώς οι αγορές μοιάζουν ανακουφισμένες λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κυκλοφορίας των πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ προς παράδοση τον Αύγουστο υποχώρησε κατά 1% και πλέον, στα 72,44 δολάρια, ενώ είχε κλείσει στα 72,48 την 27η Φεβρουαρίου, την παραμονή της έναρξης της ένοπλης σύρραξης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πετρέλαιο μπρεντ τιμή Κρίση στη Μέση Ανατολή
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