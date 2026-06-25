Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, παρατείνεται έως τις 24 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα «Μεγάλες Επενδύσεις», «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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