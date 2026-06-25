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Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου

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Θεοδωρικάκος

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, παρατείνεται έως τις 24 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα «Μεγάλες Επενδύσεις», «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Τάκης Θεοδωρικάκος αναπτυξιακός νόμος
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